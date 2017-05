Trop bavarde, la femme d'un peintre autrichien révèle avoir fraudé le fisc

Un roman policier à l'autrichienne : la femme de l'artiste Hermann Nitsch a été condamnée à verser une amende de 290 000 euros pour fraude fiscale, un délit dont elle a elle-même malencontreusement révélé les détails en s'étant montrée trop bavarde avec un détective privé qu'elle avait embauché pour enquêter sur un cambriolage. Selon l'AFP, Rita Nitsch lui aurait révélé que le préjudice était trois fois plus élevé.

Le cambriolage du château du peintre, situé dans le nord-est de l'Autriche, avait eu lieu en 2013. Le détective privé recruté par Rita Nitsch pour tenter de retrouver les voleurs a raconté à la police le « secret » qu'elle avait partagé avec lui. Entendue ensuite par les enquêteurs, la dame a reconnu que l'argent provenait de la vente au noir d'œuvres de son mari, dont elle a géré les affaires jusqu'en 2010.

Finalement jugée à Korneuburg, près de Vienne, la femme a été condamnée à une amende pénale de 290 000 euros. La reconnaissance de l'infraction et le remboursement prompt de l'argent au fisc ont été considérés comme une circonstance atténuante par le tribunal.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».