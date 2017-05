McDonalds soupçonné de surveiller ses consommateurs par ultrasons

Les scientifiques de l'Université technique de Brunswick révèlent que le nombre d'applications pour Android utilisant la technologie des gyrophares ultrasoniques est en constante augmentation, signale le journal Techaeris. Avec ces outils, les appareils sont capables d'obtenir l'accès à l'entourage de l'utilisateur et relier les profils publicitaires différents.

Les applications mobiles de plusieurs grandes chaînes commerciales, notamment les départements philippins de McDonald's et Krispy Kreme, comptent parmi les programmes impliquant une telle surveillance.

Ainsi, McDonald's et Krispy Kreme sont soupçonnés de surveiller leurs consommateurs.

Selon les experts de l'Université technique de Brunswick, les signaux ultrasoniques, inaudibles pour l'oreille humaine, peuvent être transmis non seulement avec des dispositifs installés dans les magasins, mais également via les vidéos publicitaires diffusées à la télévision.

