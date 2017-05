Des bruits de guerre en Afghanistan ou en Syrie? Non, c’est à Rio en temps de paix (vidéo)

© Sputnik. Sputnik Brésil Rocinha, la plus grosse favela de Rio de Janeiro 8

Dans une interview accordée à Sputnik, Maria Morganti Pinheiro, productrice et réalisatrice de la vidéo « Les bruits de la guerre », explique que leur projet vise à sensibiliser l'opinion à l'égard des lourds affrontements dans les favelas (bidonvilles) de Rio, qui se sont aggravés ces derniers temps.Ainsi, en lançant ce projet, les auteurs du projet voulaient montrer aux autorités que « la seule politique qu'ils ont proposé à Rio-de-Janeiro n'a pas fonctionné ».

L'enregistrement que les habitants ont pu écouter a pris le 27 avril dans le Complexo de Alemao (ensemble de treize bidonvilles situé dans le nord de Rio de Janeiro) où les affrontements entre bandes de trafiquants de drogues d alternent avec les raids policiers depuis au moins cinq ans.

Assista agora "O Som da Guerra".#somostodoscomplexo pic.twitter.com/qAp0YGSzdG — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) 2 mai 2017

« Nous sommes sortis dans les rues et nous avons commencé à montrer aux gens cette vidéo et à leur demander où c'était filmé », explique Maria Morganti Pinheiro, avant de poursuivre:

« Nous voulions attirer l'attention [sur le problème, ndlr], parce que depuis que ces conflits se sont aggravés, personne disait rien, ni le gouverneur [de l'état de Rio de Janeiro, ndlr], ni le président. Et nous avons compris qu'il fallait en parler d'une autre manière; c'est ainsi qu'est née cette vidéo».

Betinho Casas Novas / Jornal Voz das Comunidades Les résidents du Complexo do Alemao manifestent pour demander la paix après cinq jours de combats intenses

Les gens des quartiers cossus de Rio de Janeiro habitent dans la « Norvège » locale, explique l'auteur du projet. Si l'on prend des paramètres comme l'indice de développement humain (IDH), l'indice est très différent de celui dans d'autres quartiers de la ville, poursuit-elle. La communication ne passe pas, ils ne savent pas ce qui se passe juste à côté d'eux. Ils habitent la soi-disant « île » à Rio-de-Janeiro, entièrement isolée des problèmes.

« Nous voulons que les autorités voient ce qui se passe et admettent que la seule politique qu'elles ont a proposé à Rio de Janeiro, n'a pas marché », conclut Mme Morganti Pinheiro.

