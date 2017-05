Le Royaume-Uni veut interdire aux services de messagerie de chiffrer leurs données

Le gouvernement britannique compte interdire aux services de messagerie de chiffrer leurs données numériques et les obliger à fournir les données privées d'utilisateurs en cas de nécessité, écrit le journal The Mirror , citant un projet de document à sa disposition.

D'après le document, le gouvernement du Royaume-Uni envisage notamment d'obliger les entreprises de télécommunications à « fournir aux services de sécurité la possibilité de divulguer les correspondances privées de leurs utilisateurs ou des informations secondaires sous une forme accessible, ainsi qu'à lever la protection électronique ».

De telles mesures devraient être appliquées sous réserve d'un mandat judiciaire approprié. Dans ce cas, l'information devra être communiquée dans un délai d'un jour ouvrable.

À en croire Le Mirror, l'examen du projet devrait se terminer le 19 mai. Pour le moment, le gouvernement s'abstient de tout commentaire.

