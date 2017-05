La mauvaise façon de dire «Je t’aime» à une autruche

Dans la vidéo, un homme s'approche de l'autruche et tente de la prendre dans ses bras. Malheureusement, l'animal a senti une menace et s'est énervé.

L'oiseau a attaqué l'inconnu et l'a mis à terre. Les gens présents ont effrayé l'autruche qui a pris la fuite.

Un commentaire sous la vidéo indique que l'homme s'appelle Tienie Van Wyk. Il a grandi dans une ferme d'élevage d'autruches, dans la ville sud-africaine de Brakpan, et connaît bien ces animaux.

Tienie a affirmé qu'il n'était pas gravement blessé.

« J'ai atterri sur un buisson d'épines et j'ai été couvert d'écorchures. A part ça, heureusement, je vais bien », a-t-il conclu.

