Etats-Unis: Il vandalise un tableau valant 3 M USD en 15 secondes

Le 2 mai, un criminel non-identifié a tailladé le tableau de Christopher Wool intitulé Untitled 2004, estimé à trois millions de dollars, annonce le journal Aspen Times.

L'incident a été filmé par une caméra de surveillance vidéo installée dans la galerie Opéra à Aspen (Etat du Colorado). Sur les images on voit un homme portant des lunettes noires et un képi s'approcher du tableau et lui porter deux coups de couteau. Ensuite, il fait demi-tour et quitte la galerie. Au total, le malfaiteur n'a passé que 15 secondes dans la salle.

A l'heure actuelle, la police n'a pas réussi à identifier le criminel.

Le propriétaire de la galerie, Gregory Lahmi, a annoncé au journal que le tableau était pratiquement détruit, ce qu'il en reste étant toutefois toujours exposé.

Un assistant de Lahmi a ajouté que le criminel avait ciblé le tableau, mais n'avait accordé aucune attention aux toiles de Pablo Picasso et de Mark Chagall.

Les employés du musée se sont rappelé que quelques semaines avant l'incident, des inconnus ont demandé plusieurs fois par téléphone si le tableau était toujours exposé.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »