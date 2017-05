72 ans après la guerre, un chasseur US est extrait du fond du détroit de Kertch (Vidéo)

Ce chasseur américain Curtiss P-40 Warhawk, reçu par l'Armée rouge dans le cadre du programme Prêt-Bail (Lend-Lease) au cours de la Seconde Guerre mondiale, a été sous les eaux du détroit de Kertch pendant 74 ans, où il a trouvé son dernier repos probablement abattu par un canon-antiaérien allemand en 1943.

Découverts lors d'une expédition de recherche organisée à l'occasion de 72e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, les débris du chasseur ont été extraits du fond du détroit par l'équipe d'une grue flottante impliquée dans la construction du Pont de la Crimée.

« Nous avons immédiatement soutenu les chercheurs qui ont sollicité notre aide. […] Pour chacun d'entre nous, c'est un hommage aux soldats qui ont combattu pour notre avenir. Nous savons quelles batailles acharnées ont eu lieu sur les rivages et dans le détroit, nous connaissons le prix de cette victoire et conservons la mémoire de cet exploit », explique le capitaine de la grue Igor Demyanenko.

L'avion, pesant 3,5 tonnes, a été extrait presque dans son intégralité avec son fuselage, ses ailes et une partie de sa queue. Le marquage sur le moteur permettra d'établir son histoire et l'identité du pilote qui a peut-être survécu au crash.

© Flickr/ Alan Wilson Un avion présumément US de l'époque de la 2e Guerre mondiale retrouvé dans la mer Noire

« Lors d'une sortie, l'avion aurait pu être endommagé par un canon-antiaérien de l'ennemi. Il reposait au fond [de la mer, ndlr], le nez vers le rivage de Taman. Il semble que le pilote ait essayé de faire virevolter l'avion jusqu'à sa base. Du fait que le fuselage ait conservé sa forme, on peut conclure que l'avion ne s'est pas crasher dans le détroit. Très probablement, le pilote a pu faire atterrir son appareil sur l'eau et a, peut-être, survécu », a précisé le chef de l'expédition de recherche Alexandre Elkin.

Apparemment, l'avion aurait participé à l'opération amphibie Kertch-Eltigen qui a eu lieu entre le 31 octobre au 11 décembre 1943, dans le détroit de Kertch, et qui a précédé la libération de la Crimée des nazis.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »