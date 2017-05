Les légendes des aborigènes australiens dévoilent un mystère fracassant

Les géologues de plusieurs centres de recherches écossais et australiens ont étudié les échantillons de roche provenant des coulées de lave autour du volcan Kinrara, dans l'État australien du Queensland, signale le Daily Mail. Les chercheurs mentionnent des récits enregistrés dans les années 1970 lors d'expéditions dans des tribus locales d'aborigènes.

Un ancien avait alors raconté une légende sur une soi-disant fosse et la présence d'une quantité élevée de poussière dans l'air. Un feu coulant comme une rivière avait également été évoqué par l'interlocuteur des chercheurs.

Les scientifiques estiment que cette histoire ressemble à la description d'une éruption volcanique. Après les vérifications réalisées, ils ont pu découvrir que la dernière catastrophe naturelle du Kinrara avait eu lieu il y a près de 7 000 ans (à plus ou moins 2 000 ans). Ainsi, de nombreuses générations d'aborigènes australiens ont conservé la mémoire de cet événement passé à travers leur tradition orale.

