Ces chats qui semblent être des extraterrestres

Le Sphynx est une race de chats des plus exotiques. En 2013, la photographe de Catalogne Alicia Rius en est tombée amoureuse. Elle recherche ces étranges créatures via les réseaux sociaux pour les prendre en photo et en faire des modèles.

En 2015, l'artiste est devenue mondialement célèbre après une série de travaux intitulée « L'horrible beauté des chats Sphynx ».

Looks that kill. #sphynx #hairlesscats #catsofinstagram #nakedcats Публикация от Alicia Rius (@aliciariusphoto) Окт 15 2015 в 6:11 PDT

Elle a consacré beaucoup de temps à montrer la grâce et l'unicité de cette race étonnante.

Morning stretch 🐾 #sphynxes #cat #hairless #photography #earthfocus Публикация от Alicia Rius (@aliciariusphoto) Июл 31 2015 в 9:43 PDT

Selon Alicia, le fait que la peau de ce chat ne soit pas protégée par la fourrure permet de saisir toute l'émotion et toute la pensée qui habitent l'animal.

El ojo que todo lo ve. Публикация от Alicia Rius (@aliciariusphoto) Мар 27 2015 в 8:16 PDT

Alicia Rius rêve que chaque personne voyant ses photos partage l'admiration face à ces chats extraordinaires qu'elle éprouve elle-même.

Caturday wrinkles! 👶🏻 Thanks to: @sphinxeslovers Публикация от Hairless Cats — Sphynx (@hairless_catstagram) Май 6 2017 в 8:47 PDT

