Le «Régiment immortel», un moyen de contrer le néonazisme

Le 9 mai, l'action « Régiment immortel », née en Russie, aura lieu pour la première fois à Banja Luka, ville de Bosnie-Herzégovine et capitale de l'entité de la République serbe de Bosnie. La manifestation est appelée à réunir les gens sur la base de valeurs humanitaire universelles.

Pour le Président de la République serbe de Bosnie Milorad Dodik, le Régiment immortel revêt une importance particulière. Banja Luka et le peuple serbe en général ont beaucoup souffert durant la Seconde Guerre mondiale, car ils ont pris le parti des antifascistes. L'un des plus grands camps de concentration nazis, le Jasenovac, était situé à proximité de Banja Luka, a-t-il raconté à Rossiïskaïa gazeta.

D'après des historiens, plus de 500 000 Serbes ont été torturés à mort à Jasenovac. Aussi, ce peuple rejette-t-il l'idéologie nazie et apprécie donc la venue dans son pays de l'action russe qui vise à rendre hommage à ceux qui ont combattu les envahisseurs hitlériens entre 1939 et 1945, selon M. Dodik.

À l'heure actuelle, des tentatives sont faites pour minimiser les souffrances du peuple serbe et falsifier les faits historiques, estime le président. Il est donc surtout important d'empêcher la réhabilitation du nazisme et de ses complices. Il importe de mettre en relief les valeurs humanitaires et de réunir les hommes en vue de contrer le néonazisme, toujours selon lui.

Dans ce contexte, le Régiment immortel acquiert une importance primordiale et contribue à rappeler aux gens l'histoire telle qu'elle est et à faire face aux nouveaux mouvements ayant une idéologie similaire au nazisme qui naissent dans le monde, y compris l'islam radical, a estimé Milorad Dodik.

