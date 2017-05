Une étoile de moins sur le drapeau européen version Banksy (photos)

L'artiste mystérieux Banksy a évoqué le Brexit à sa manière, un sujet sensible au Royaume-Uni. Le peintre a reconnu avoir créé une fresque représentant un technicien qui gratte l'une des étoiles du drapeau européen. Le graffiti a été aperçu sur un mur dans la ville britannique de Douvres, nous signale encore le journal The Independent.

L'image est apparue dans la nuit du samedi au dimanche sur un mur d'un bâtiment proche du terminal de ferry de la ville. Dimanche, les photos de ce graffiti ont été publiées sur la page officielle de Banksy sur Instagram. Les représentants de l'artiste britannique ont également confirmé à The Independent que le « street artist » en était l'auteur.

Le graffiti est apparu alors que la Grande-Bretagne a entamé le processus de sortie de l'Union européenne (Brexit). La décision de quitter l'UE a été prise par les citoyens britanniques lors du référendum du 23 juin 2016. Le 29 mars dernier, le Royaume-Uni a officiellement lancé la procédure de la sortie, en présentant au chef du Conseil européen Donald Tusk une lettre avec un avis correspondant.

