Fête de la Victoire: l’impressionnant happening d’automobilistes russes

521 voitures ont formé à Khabarovsk (Extrême-Orient russe) un énorme Ordre de la Guerre patriotique et le chiffre neuf, pour célébrer le 72e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale (fêtée en Russie le 9 mai).

La manifestation a eu lieu dimanche soir. 521 voitures ont formé une étoile avec dix rayons, une faucille et un marteau au milieu, mais aussi le chiffre neuf, a raconté à Sputnik un des organisateurs.

Les participants ont mis quatre heures pour former ce dessin. Après avoir pris leurs positions, les voitures ont allumé leurs phares. Cette action pourrait être inscrite sur la liste des records de Russie, selon les organisateurs.

L'Ordre de la Guerre patriotique était l'une des plus hautes décorations soviétiques, créée le 20 mai 1942 pour récompenser les meilleurs soldats de la Grande Guerre patriotique, nom donné à la Seconde Guerre mondiale en Union soviétique.

