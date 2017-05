«Le Président a disparu», ou quand Bill Clinton s’essaie au thriller...

L'ancien chef d’État américain Bill Clinton, avec l’écrivain à succès James Patterson, coécrit son premier roman, dont le personnage principal sera le Président américain, informe Hollywood Reporter

Le communiqué conjoint des éditions Alfred A. Knopf et Hachette, qui sont responsables de la publication de ce livre, annonce un roman qui est une « combinaison unique d'intrigue, de suspense et de drame dans les coulisses des échelons supérieurs du pouvoir ». Il est à noter que l'histoire n'est qu'une fiction.

« Travailler sur un livre sur un Président au pouvoir, en s'appuyant sur ce que je sais de ce travail, la vie à la Maison-Blanche et la façon dont Washington fonctionne, je me suis bien amusé », a déclaré M. Clinton dans un communiqué.

James Patterson, connu pour ses œuvres dans les genres policier et thriller, a commenté son travail avec l'ex-Président américain :

« Je suis un narrateur, et les idées du Président Clinton nous ont permis de raconter une histoire très intéressante. C'est une combinaison rare : les lecteurs seront attirés par le suspense, bien sûr, mais ils auront également un regard intérieur sur ce que c'est d'être le Président.

Le roman sera intitulé « Le Président a disparu » (The President is missing). Sa publication est prévue pour juin 2018.

