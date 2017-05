Les violons modernes meilleurs que les Stradivarius?

Selon l'étude d'une équipe scientifique franco-américaine, deux groupes de personnes qui ne voyaient pas les instruments utilisés ont participé à des tests des deux côtés de l'Atlantique et ont accordé leur préférence à des instruments modernes, communique l'AFP se référant aux conclusions publiées dans les Comptes rendus de l'Académie américaine des sciences (PNAS).

Les chercheurs ont mené deux expériences avec 137 auditeurs, dont 55 dans un auditorium de 300 places près de Paris et 82 dans une salle de concert de 860 sièges à New York.

Les participants ont écouté des musiciens jouer sur trois violons modernes et trois Stradivarius. Les violonistes se sont produits avec et sans orchestre et avaient les yeux bandés.

Indépendamment de leur expérience musicale, les auditeurs ont préféré la sonorité des nouveaux violons (moins de 10 ans) et estimé qu'ils sonnaient mieux que les Stradivarius. La moyenne des réponses a été identique à Paris et à New York.

Ni les violonistes, ni les auditeurs ne sont parvenus à distinguer systématiquement les Stradivarius des violons modernes.

Dans deux études menées en aveugle par la même équipe en 2010 et en 2012, les violonistes avaient eu une légère préférence pour les instruments récents.

Il resterait aujourd'hui environ 650 des 1.100 instruments, violoncelles, basses, cistres, violes, altos et violons sortis de l'atelier du luthier italien Antonio Stradivari (mort en 1737 à 93 ans) au cours de ses 70 ans d'activité. Leur prix peut atteindre plusieurs millions de dollars.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »