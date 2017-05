Ukraine: le Régiment immortel attaqué avec des bombes fumigènes

Des participants à l'action commémorative «Régiment immortel» à Kiev, consacrée à la victoire sur l'armée hitlérienne dans la Seconde Guerre mondiale, ont été attaqués mardi devant le bureau du Mouvement volontaire OUN (Organisation des nationalistes ukrainiens), relatent des médias locaux.

Des fumigènes, des bouteilles, des pommes de terre, des œufs et d'autres objets ont été lancés du premier étage du bâtiment, rapportent des témoins.

Le 3 mai, les nationalistes ukrainiens avaient promis d'empêcher le Régiment immortel, une action née en Russie et qui commémore les héros de la lutte contre les envahisseurs nazis, de défiler à Kiev.

À Kiev également, la police a empêché les participants à la marche de déployer le Drapeau de la Victoire, un grand symbole de la fête, devant la flamme éternelle commémorant les soldats qui ont péri pendant la guerre.

Des policiers ont tenté de retirer le drapeau, mais plusieurs manifestants leur ont opposé une résistance et ont été appréhendés.

Selon la police, près de 3 000 personnes ont participé à la marche commémorative dans la capitale ukrainienne.

Après le coup d'État survenu en Ukraine en février 2014, le pays applique une politique visant à raser de la mémoire de ses habitants les événements liés à l'époque soviétique. Cela prend souvent des formes défigurées, lorsque non seulement l'héritage négatif de l'URSS est renié, mais également des acquis de cette époque et l'histoire commune glorieuse comme la victoire sur le nazisme.

