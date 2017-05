Les Palestiniens boycottent Pizza Hut pour s’être moqué d’un prisonnier

© AFP 2017 ABBAS MOMANI Les Palestiniens exhortent le monde arabe à dire «niet» à la normalisation avec Israël

La franchise israélienne de la chaîne de restauration Pizza Hut a publié sur sa page Facebook, en guise de publicité, une photo de la cellule du prisonnier palestinien Marwan Bargouthi, qui depuis a été retirée. L'homme avait été condamné par Israël à plusieurs peines de prison à perpétuité pour son rôle dans des attentats meurtriers lors de la seconde Intifada (2000-2005).

Bargouthi avait lancé, le 17 avril, un mouvement de grève de la faim parmi les prisonniers palestiniens. Près d'un millier de ses continuateurs réclament depuis de meilleures conditions de détention et davantage de visites familiales et médicales.

Le 7 mai, les autorités israéliennes ont diffusé deux vidéos de Marwan Barghouthi tournées à son insu dans sa cellule et le montrant, selon elles, en train de manger alors qu'il était censé être en grève de la faim, explique l'AFP. C'est cette vidéo qui a été détournée par la franchise israélienne de Pizza Hut.

​

Pizza Hut Israël s'est servi de ces images pour y insérer une boîte de pizza sur le sol de la cellule, selon des captures d'écran du montage, largement diffusées sur les réseaux sociaux. « Barghouthi, si tu dois arrêter la grève, le mieux ne serait-il pas de le faire avec une pizza », dit le slogan. L'image a disparu de la page Facebook mercredi matin.

Ces images ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Des appels à boycotter Pizza Hut ont été diffusés, avec le hashtag #boycott_pizzahut.

Pizza Hut a déjà présenté ses excuses pour cette initiative.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».