Le Cambodge construira des prisons VIP

Les autorités cambodgiennes construiront une prison destinée aux locataires aisés qui, moyennant des sommes non négligeables, pourront y trouver tout le confort nécessaire, raconte le Phnom Penh Post.

© AP Photo/ Heng Sinith Le Cambodge annule ses exercices militaires conjoints avec les USA

Ceux qui seront capables de payer pour leur séjour auront le choix. Au début, le nouvel établissement pourra accueillir 400 personnes. Le prix sera établi par la société immobilière, selon un responsable du département de gestion des prisons.

Les nouvelles prisons auront des cellules plus vastes et des espaces pour faire du sport et pour prier, selon lui.

Le projet, estimé à 4 millions de dollars, sera réalisé par la compagnie chinoise Kunn Rekon Holdings. Il est destiné à remédier à la surcharge des prisons existantes. Près de 1 200 prisonniers pourront participer aux travaux de construction, dont 180 personnes qui suivent un traitement contre la toxicomanie.

La première partie de la prison VIP devra être mise en exploitation à la mi-2018. Pendant 45 ans, les recettes de cet établissement seront partagées entre les autorités locales et la compagnie chinoise.

