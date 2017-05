USA: le ministre de l’Éducation hué par des étudiants afro-américains

Le ministre américain de l'Éducation Betsy DeVos a été accueilli par les huées des étudiants lors de son discours à l'université Bethune-Cookman, un établissement d'enseignement supérieur traditionnellement réservé aux Afro-américains, relate le journal Time.

L'incident a eu lieu mercredi 10 mai. Mme DeVos était arrivée à l'université pour parler à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes. Sa présence a provoqué le mécontentement des étudiants car par le passé, elle et l'administration du président Donald Trump se sont permis des propos ambigus sur les universités traditionnellement noires (HBCU pour « Historically black colleges and universities »).

Les étudiants sifflaient et criaient des mots de protestation durant tout le discours du ministre, et certains ont même tourné le dos à la scène. Plusieurs membres de l'administration de l'université ont dû se mettre debout pour démontrer leur solidarité avec l'invitée.

Le président de l'université, Edison Jackson, a refusé d'annuler la venue de Mme DeVos et a prévenu les étudiants qu'ils recevraient leur diplôme « par courrier », s'ils continuaient de se comporter ainsi.

© AP Photo/ Markus Schreiber La ministre de la Défense met en colère l’armée allemande

Dans son discours, le ministre a critiqué « la polarisation effrayante aux États-Unis » et a appelé les étudiants à adopter une attitude bienveillante les uns envers les autres.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».