Une violente bagarre éclate dans un avion US (Vidéo)

Une violente bagarre a éclaté dans un avion de la compagnie Southwest Airlines lors d'une escale en Californie. Deux hommes ont commencé à se battre alors que les passagers quittaient l'appareil après l'atterrissage.

Les membres de l'équipage et d'autres passagers ont réussi à calmer les protagonistes. L'un d'eux a été arrêté par les forces de l'ordre et placé en détention. L'autre, légèrement blessé, a pu poursuivre son voyage.

Les faits se sont déroulés dimanche. Comme on peut le voir sur les images capturées par des passagers et publiées sur les réseaux sociaux, l'un des deux bagarreurs a asséné plusieurs coups de poing à son adversaire, avec une rare violence. La raison du conflit est pour l'instant inconnue.

Précédemment, une bagarre a éclaté à bord d'un avion assurant un trajet entre Istanbul et Bruxelles. L'un des passagers était mécontent du fait qu'un autre flânait trop souvent devant son siège.

