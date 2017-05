Une ado chinoise tente d’attraper un bébé tombant du 3e étage (vidéo)

« Maman! Maman! », criait un enfant de 2 ans en grimpant sur le rebord d'une fenêtre grande ouverte du troisième étage, dans un quartier résidentiel de Xingyang, dans la province du Henan.

​

Les cris ont attiré l'attention des passants, mais, paralysés par l'horreur, ils sont tous restés impuissants, bouche bée devant la scène. Tous, sauf une adolescente qui s'est immédiatement précipitée dans l'action, tenant les bras dans une tentative de sauver le petit.

Malheureusement, la jeune fille n'a pas pu arriver à temps. La chute de l'enfant a été ralentie par une paire de scooters garés, mais il a néanmoins percuté le sol…

Une vidéo tirée des caméras de surveillance montre que l'écolière a pris rapidement l'enfant dans ses bras, le scrutant pour chercher toute trace de blessures. Plus tard, le bébé a été transporté à l'hôpital où les médecins n'ont trouvé miraculeusement aucune blessure grave.

La vidéo est rapidement devenue virale et plusieurs commentateurs ont salué la bravoure de l'écolière.

