«Arrêt interdit»: la fontaine de Trevi à Rome bientôt inaccessible aux touristes

Le maire de Rome Virginia Raggi a informé que les autorités de la ville avaient l'intention de réorganiser les itinéraires d'excursions de manière à ce que les touristes ne s'arrêtent plus près de la célèbre fontaine de Trevi.

Selon elle, cette décision s'explique par le comportement des visiteurs de la ville qui s'assoient sur les escaliers de la fontaine, y apportent de la nourriture, et mettent leurs jambes dans l'eau.

Un touriste se baigne dans le plus simple appareil dans la Fontaine de Trevi 😅 ☛ https://t.co/SkIwP2ugfv pic.twitter.com/SvaDmnW1dH — lookmavideo.fr (@lookmavideo) 16 avril 2017

​Par exemple, il y a plusieurs semaines deux hommes, y compris un Espagnol, se sont déshabillés et ont nagé dans la fontaine.

Eau et foule. Fontaine de Trevi pic.twitter.com/0qebUlqYjI — Andre Montaud (@MontaudLive) 7 mai 2017

Les autorités envisagent également de se débarrasser des points de vente de nourriture mobiles et des petits magasins de souvenir.

La fontaine de Trevi est la plus grande et une des plus célèbres fontaines de Rome. Réalisée entre 1732 et 1762, elle est située dans le rione de Trevi, sur la Piazza di Trevi, et est adossée au Palais Poli.

Il est de coutume de jeter une pièce de monnaie par le bras droit en tournant le dos à la fontaine avant de quitter « la ville éternelle », une superstition associée à la fontaine étant que celui qui fait ce geste est assuré de revenir dans la capitale italienne afin de retrouver cette pièce.

Selon le journal italien La Repubblica, cette coutume a permis de récolter une somme record en 2016: 1,4 million d'euros.

