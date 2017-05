Eurovision: il risque 5 ans de prison pour avoir montré ses fesses en direct

Collage by Golos Stolizy 12 points! Un plaisantin montre son postérieur en plein Eurovision (Vidéo)

Le geste deviendra sans doute un des moments cultes de cet Eurovision, mais son auteur pourrait faire face à de graves conséquences: Vitaliï Seduk, qui est monté hier sur scène pendant la chanson de Jamala, lauréate ukrainienne de l'Eurovision 2016, avant de dévoiler son arrière-train, risque une amende et jusqu'à cinq ans de prison.

« Pendant la prestation de notre Jamala, il a décidé, selon lui, de pratiquer son hobby, car "il travaille non officiellement comme journaliste spécialisé en canulars" », a écrit sur sa page Facebook le ministre ukrainien de l'Intérieur Arsen Avakov, ajoutant que le farceur était citoyen ukrainien.

Selon le ministre, Vitaliï Seduk a opposé une résistance aux forces de l'ordre et a été arrêté pour délinquance, le tribunal décidera de son sort lundi.

#Eurovision les fesses les plus tweeter de la soirée 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/jmgqchJIS0 — Jessica Droz (@pikacocajess) 13 мая 2017 г.

« En attendant… cette honte du pays pourra pratiquer son hobby dans la cellule d'un centre de détention provisoire », a indiqué M. Avakov.

Ce n'est pas la première fois que Vitaliï Seduk se fait remarquer par des démarches pour le moins étranges. En 2016, en pleine Fashion Week, il a tenté d'embrasser les fesses de Kim Kardashian alors qu'en 2012, le journaliste a tenté d'embrasser sur la bouche l'acteur américain Will Smith, en visite à Moscou pour la promotion de Men in Black III.

