Président tchèque: Poutine interdit à tout le monde de fumer!

Parmi tous les membres de la délégation russe à Pékin, Sergueï Lavrov a bénéficié ce dimanche de l'attention particulière du Président tchèque Milos Zeman. En cause, la dépendance à la cigarette, une mauvaise habitude que le chef d'État thèque partage avec le chef de la diplomatie russe.

« Bonjour, Monsieur le ministre. Tout comme moi, vous êtes fumeur, mais Monsieur le Président interdit de fumer », a glissé M. Zeman au chef de la diplomatie russe, faisant référence à Vladimir Poutine avant le début des négociations à Pékin.

« Je le déconseille », a répliqué le dirigeant russe, tout sourire.

« Ce n'est pas tant le Président qui l'interdit que la Douma », la chambre basse du parlement russe qui a adopté des lois anti-tabac très sévères, a tenu à préciser Sergueï Lavrov.

Depuis 2010, Vladimir Poutine mène une guerre contre le tabagisme en Russie. Le chef de l'État a à plusieurs reprises exhorté ses ministres à arrêter de fumer et à montrer ainsi l'exemple aux habitants du pays. En 2013, une loi interdisant de fumer dans les lieux publics est entrée en vigueur.

