La Russie restaurera la coupole du Capitole de La Havane

Les autorités russes ont lancé un appel d'offres pour la remise en état de la coupole du Capitole de La Havane, à Cuba. Selon le site de l'Administration des commandes publiques, le prix plafond du contrat atteint 20 millions de roubles, soit près de 323 000 euros.

Ce projet, qui vise à restaurer la dorure de la couple, a vu le jour suite à la demande des parlementaires cubains, expliquait l'année dernière la présidente du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko. La Russie a répondu à leur appel et s'est chargée d'évaluer l'état technique de la coupole et de mesurer ses dimensions. Des travaux qui ont coûté près de 40 000 euros au budget russe.

La nouvelle étape des travaux, visant cette fois à redorer la coupole, sera elle aussi financée par le budget fédéral. Le prestataire sera défini début juin.

