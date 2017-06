Des grêlons gros comme des œufs s’abattent sur l’Altaï

Un certain nombre des districts du kraï de l'Altaï, au Sud de la Sibérie, en Russie, ont subi des chutes de grêlons aussi gros qu'un œuf.

Град в Алтайском крае. Несколько минут назадhttps://t.co/atYI0q1UqB — Skywarn Russia (@SkywarnRussia) 22 июня 2017 г.

​«On a émis un avis d'orage en raison de fortes pluies et de la grêle prévues. On a également reçu des appels d'habitants selon lesquels une forte grêle avait frappé le district Kossikhinsky et la route Biïsk-Barnaoul. Des jardins et des autos ont subi les conséquences des précipitations», a déclaré à Sputnik le représentant de la direction générale du ministère des Situations d'urgence du kraï de l'Altaï.

Les témoins d'une grêle ont publié des photos des conséquences de la grêle sur Internet:

​