La célébration de la fête traditionnelle païenne de Koupala

La nuit d'Ivan Koupala, fête traditionnelle célébrée en Russie, en Biélorussie, en Ukraine, mais aussi en Pologne, en Lituanie et Lettonie, plonge ses racines dans les traditions païennes des Slaves et était organisée autour du solstice d'été, le 21 juin dans l'hémisphère nord.

© Sputnik. Ilya Pitalev Célébration de la fête païenne de Koupala dans la région de Moscou

À l'occasion de cette nuit, on confectionne des couronnes de fleurs, on boit des boissons à base de miel et on exécute des rites appelés à purifier l'âme et à demander aux esprits d'abondantes récoltes.

© Sputnik. Ilya Pitalev Célébration de la fête païenne de Koupala dans la région de Moscou, archives

Les rites étaient liés à deux éléments que sont le feu et l'eau, considérés par les Slaves comme frère et sœur.

© RIA Novosti. Konstantin Chalabov Célébration de la fête païenne de Koupala, archives

© Sputnik. Ilya Pitalev Célébration de la fête païenne de Koupala dans la région de Kalouga

Au cours de cette nuit, des feux étaient allumés aux bords de sources d'eau, quant aux sauts au-dessus du feu et aux baignades, ils étaient un élément indissociable des célébrations.

Selon la tradition, la fleur de cette plante, qui ne s’épanouissait que pour quelques instants à minuit, devait désigner, à celui qui a eu la chance de la trouver, l’emplacement de trésors enterrés.

© Sputnik. Konstantin Chalabov Célébration de la fête païenne de Koupala, archives

Convertis au christianisme, les Slaves n'ont point abandonné cette fête, bien au contraire, ils ont fait coïncider cette célébration avec la fête de la Saint-Jean d'été, célébré le 24 juin selon le calendrier julien et le 7 juillet selon le grégorien.