Donald Trump a des «instincts politiques phénoménaux», assure sa fille Ivanka

Donald Trump a des capacités «phénoménales», selon sa fille, Ivanka Trump. Celle qui se trouve également être sa conseillère, a chanté les louanges de son père lors d'une interview à la chaîne de télévision Fox News.

«J'essaie de ne pas me mêler de politique. Ses instincts politiques (de Donald Trump, ndlr) sont phénoménaux. Je laisse les autres gens s'occuper de politique et je me penche sur les questions qui me préoccupent particulièrement», a-t-elle expliqué.

En outre, Ivanka Trump a évoqué la confiance que lui accorde son père:

«Je donne des conseils à mon père sur de nombreuses questions. Il estime que j'exprime mon opinion de manière franche… Je lui donne des conseils ouvertement et sincèrement. Parfois, on tombe d'accord, parfois pas. Nous sommes des personnes différentes, nos opinions sur certaines questions divergent. Je pense que c'est normal de ne pas être d'accord sur 100% des questions», a poursuivi la fille du Président américain.

À la question de savoir comment Ivanka appréciait son père, elle a répondu qu'il méritait la meilleure note.

«Je pense qu'il fait un travail formidable, un travail incroyable», a-t-elle conclu.