Criquets frits, un nouveau délice en Belgique

Les propriétaires d'un nouveau restaurant à Bruxelles, qui propose dans son menu un plat de grillons frits, indiquent que ce plat est une magnifique alternative à la viande et contient autant de protéines que le porc ou le bœuf. De plus, cette nourriture impacte moins l'environnement, selon le quotidien britannique The Independent.

Welcome to Europes largest urban insect farm! Enjoy the virtual tour…https://t.co/KfCzkik2qd https://t.co/U3du0bGm36 — Little Food (@LittleFoodBe) 15 июня 2017 г.

«Les crickets ont besoin de 25 fois moins de nourriture que les vaches, 300 fois moins d'eau, et ils émettent 60 fois moins de gaz à effet de serre. Dans le même temps, en mangeant une certaine quantité de grillons, vous pouvez obtenir la même quantité de protéines que le steak contient», a précisé le chef du restaurant, Nicolas Viana.

Manger des insectes est tout à fait courant dans des pays comme la Chine, le Ghana, le Mexique et la Thaïlande. Cependant, en Europe, cette gastronomie reste inhabituelle. Les journalistes précisent que beaucoup de clients de Little Food refusent de les gouter qualifiant les grillons de répugnant.