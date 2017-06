Pepe la grenouille, devenu symbole de la haine, retournera-t-il la veste?

L'auteur du personnage controversé Pepe the Frog («Pepe la grenouille») Matt Furie, qui l'avait «enterré», a entamé une collecte d'argent en vue de le ressusciter.

Pepe the Frog est un personnage de fiction créé en 2005 et devenu, à partir de 2008, un mème Internet, symbole d'une génération revendiquant une certaine exclusion de la société, avec leurs propres codes.

Mais plus tard, des utilisateurs ont se sont mis à fabriquer des Pepe moustachues à croix gammées. Lors de la campagne présidentielle américaine de 2016, son image a été plusieurs fois utilisée dans des attaques sur Internet par des sympathisants de Donald Trump contre leurs adversaires, et a finalement été associée aux fans de Trump. Il s'est mérité une connotation antisémite en plus.

Matt Furie n'a pas apprécié que son Pepe la grenouille soit devenu un symbole de haine. En mai 2017, l'artiste a annoncé l'«enterrement» de son personnage.

Aujourd'hui, le dessinateur envisage de sortir un nouveau livre de bandes dessinées pour rappeler au public la vraie image de la grenouille. Il a publié cette annonce sur le site Kickstarter. Dans une vidéo, il explique ses motifs et demande une assistance pour faire revivre son personnage.