Émus, les employés lui offrent la peluche que sa mère ne pouvait pas lui acheter

Leon Ashworth, âgé d'à peine 10 ans, a laissé une lettre particulièrement émouvante dans un magasin, demandant aux clients de ne pas acheter Pandy, un panda en peluche.

L'histoire s'est passée dans un supermarché de Liverpool, en Angleterre, alors que Leon y faisait des courses avec sa mère Debbie. Dès que le regard du garçon est tombé sur Pandy (comme il l'a immédiatement surnommé), il a su qu'il était spécial et qu'il allait s'endormir et se réveiller avec lui tous les jours…

Mais un obstacle important s'est aussitôt dressé entre lui et son rêve: sa mère Debbie avait ses trois enfants à faire vivre, travaillait dans un hôpital et n'avait tout simplement pas les moyens de lui faire ce cadeau. Elle lui a donc promis de revenir au magasin lorsqu'elle recevra son prochain salaire.

Ce qui rendait Pandy si unique, c'est qu'il était le seul panda en peluche sur les rayons…

Leon a décidé de prendre les choses en mains: il a trouvé un carton, y a inséré son nouvel ami et a écrit un message adressé aux clients du magasin:

«Ma mère n'avait pas assez d'argent pour m'acheter pandy alors elle me l'achètera le 15 juin alors ne l'achetez pas car parce que ça va me rendre triste et je vais pleurer, merci beaucoup de la part d'un futur propriétaire plein d'espoir», pouvait-on lire sur le carton.

Les employés du magasin ont aperçu la dédicace et décidé de réunir l'argent nécessaire afin d'unir pour toujours Leon et Pandy. Un employé a partagé les photos de la retrouvaille sur Facebook, espérant retrouver l'auteur du message.

Quelque temps après, Debbie a vu le post sur le réseau social qui avait été partagé plus de 150 fois. Elle s'est alors rendue au magasin avec son fils qui était aux anges en apprenant la bonne nouvelle.

«Je n'arrivais pas à croire que le personnel avait fait cela. Quand je l'ai dit à Leon, il était en larmes. Je suis absolument au septième ciel», a raconté la mère citée par Liverpool Echo.