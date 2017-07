À 127 ans, elle a connu l’Empire russe, l’URSS et la Fédération de Russie

Si certains pensent encore que l'espérance de vie en Russie demeure à un bas niveau, adressez-vous à la plus vieille personne de Russie et peut-être même du monde. Nanou Chaova, une habitante de la République russe de Kabardino-Balkarie âgée de 127 ans, est devenue la doyenne des Russes. Difficile d'imaginer ce que c'est que de vivre à cheval sur trois siècles et d'avoir vécu sous l'Empire russe, l'URSS et la Fédération de la Russie.

Le rédacteur en chef du livre russe des records, Stanislav Konenko, a remis solennellement le certificat à Nanou Chaova pour sa longévité et a noté qu'elle pourrait détenir le record du monde.

Plusieurs personnalités sont venues féliciter la vieille dame à l'occasion de cet événement notamment un membre de l'Union des femmes, le conseiller du chef de la République de Kabardino-Balkarie et la ministre adjointe de la Culture de la République.

Auparavant, la BBC avait signalé qu'un Indonésien, connu sous le nom de Mbah Gotho, qui aurait été le plus vieil homme du monde, est mort sur l'île indonésienne de Java, à l'âge de 146 ans.