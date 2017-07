Les détenus de cette prison sont devenus juifs… pour mieux manger

Une prison écossaise sert des repas kascher à 111 prisonniers, alors qu'on a du mal à croire que ces détenus soient vraiment des juifs. Ces repas coûtent quatre fois plus que les repas ordinaires, relate le Mirror.

© AFP 2017 Freder La pire insulte xénophobe pour ce musulman est… cheesecake au café

Le repas ordinaire d'un prisonnier dans cette prison d'Edimbourg coûte environ 2 livres sterling par jour par personne. Et la nourriture kascher est «quatre fois plus coûteuse», ce qui signifie qu'il en coûte plus de 8 livres par jour par détenu, selon un rapport publié aujourd'hui par une autorité écossaise chargée de l‘inspection des prisons.

Les dépenses supplémentaires totales causées par ce choix des détenus totalisent environ 250.000 livres par an. Une enquête est réclamée pour savoir si ces exigences sont légitimes, étant donné que la quasi-totalité des détenus sont «des Écossais blancs».

On croit que les détenus ont commencé à se convertir au judaïsme après avoir regardé la série télévisée américaine «Orange Is the New Black», où un personnage appelé Cindy se convertit au judaïsme dans le but d'obtenir une «meilleure qualité de nourriture».

Par ailleurs, une variété de régimes sont proposés aux prisonniers, y compris des repas halal ainsi qu'un certain nombre de régimes médicaux, tels que le régime sans gluten. Mais c'est le manu kascher qui s'est avéré le plus populaire.

«Au moment de l'inspection, 111 prisonniers ont reçu un régime kascher, ce qui équivaut à environ 13% de la population carcérale», indique le rapport. La semaine prochaine, cet indice devrait augmenter d'encore 10%. Une situation qui «tourne au ridicule», selon un employé de la prison qui y travaille depuis 2010.

«Le nombre de prisonniers juifs est négligeable. Je pense que nous en avions deux en 2014», a-t-il précisé. «Depuis qu'un type s'est converti au judaïsme, nous avons vu une énorme augmentation du nombre de détenus prétendant être juifs, lorsqu'ils voyaient que les repas des juifs étaient meilleurs.»