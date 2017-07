United Airlines refuse une place assise à un bébé de deux ans muni d’un billet

La compagnie aérienne United Airlines juge qu'elle «prend soin de ses clients». Pourtant, le personnel de la compagnie n'a pas trouvé de place pour un enfant de deux ans qui voyageait avec sa mère, bien qu'il soit muni d'un billet d'avion, indique le portail Hawaii News Now.

Selon le portail, une résidente de Honolulu du nom de Shirley Yamaoutchi a acheté deux billets pour un vol à destination de Boston pour elle-même et son fils. Le billet du petit garçon de deux ans lui coûté près de 875 d'euros, soit presque le tarif pour un passager adulte. Le vol de Honolulu à Houston s'est passé sans problème, mais à Houston, la place qui était destinée au bébé était occupée par une autre personne. Le personnel s'est contenté d'expliquer que cette personne avait aussi un billet et qu'il n'y avait pas de places libres.

En conséquence, la femme a dû garder l'enfant sur ses genoux trois heures durant.

Plus tard, la compagnie aérienne a promis de rembourser l'argent et de fournir un bon de réduction pour le vol retour.

Auparavant, la compagnie aérienne américaine avait rencontré de graves difficultés et avait essuyé beaucoup de critiques. Au mois d'avril, la compagnie aérienne United Airlines s'est attirée les foudres des médias et des internautes suite à la violente expulsion d'un passager à l'aéroport O'Hare de Chicago due à une surréservation de l'avion. Les photos et les vidéos montrant des agents de sécurité traîner le passager au sol, visage ensanglanté, ont suscité l'indignation dans le monde entier.

Par la suite, un ressortissant canadien de retour de vacances au Mexique à bord d'un avion de la même compagnie s'est fait piquer par un scorpion durant un vol.