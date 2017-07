Chine: la construction du plus long tunnel sous-marin du monde bientôt terminée

Le dernier tronçon du plus important tunnel sous-marin qui reliera Hong Kong, Zhuhai et Macao est désormais en place, a annoncé vendredi la chaîne CCTV.

Situé à 40 mètres au-dessous du niveau de la mer et long de 6,7 km, ce projet s'inscrit dans la construction du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, une construction pour le moins ambitieuse qui raccourcira le temps du trajet entre les régions administratives et la partie continentale et donnera un nouvel essor à leur développement.

Selon CCTV, une fois en service, le pont raccourcira le temps de voyage de Hong Kong à Zhuhai, actuellement de 4 heures, à seulement 30 minutes. Les initiés estiment quant à eux que le pont sera ouvert à la circulation le 20 décembre, lorsque Macao célébrera le 18e anniversaire de son retour à la Chine après des siècles d'administration portugaise.