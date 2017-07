Pologne: vaste évacuation suite à la découverte d’une bombe de 500 kg

La police polonaise a commencé à procéder ce dimanche à l'évacuation d'environ 10.000 personnes de la ville de Bialystok (est du pays) afin de neutraliser une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale, relate la télévision locale.

​Découvert dans un chantier, cet héritage de la guerre, lourd de 500 kg, ne présente en ce moment pas de danger pour les habitants de la ville, a assuré le maire, Tadeusz Truskolaski, ajoutant que sa montée et son transport risquaient cependant de créer des difficultés.

Les démineurs envisagent de lancer l'opération d'extraction à midi heure locale. «Nous comptons extraire la bombe dans le plus court délai possible, une à deux heures. Elle sera ensuite transportée sur le polygone d'Orzysz et détruite dans un endroit sécurisé», a détaillé le chef de l'équipe des démineurs Mariucz Kujawa.

L'opération doit terminer vers 16h, suite à quoi les personnes évacuées pourront regagner leurs maisons.