Oups! Mike Pence ignore un avertissement de la NASA

À l'occasion de son discours jeudi sur le programme spatial américain à Cape Canaveral, Mike Pence s'est vu présenter une pièce d'un vaisseau spatial en construction avec la mention «Équipement spatial de premier ordre. NE PAS TOUCHER». Malgré cet avertissement en lettres majuscules et en rouge, la tentation était trop forte et le vice-Président a posé sa main à plat sur l'objet.

​​La photo de cet impair a enflammé les réseaux sociaux, les utilisateurs vilipendant le vice-Président pour son manque de retenue et inondant le web de détournements humoristiques.

hypervocal: Mike Pence Touches NASA Equipment Labeled 'Do Not Touch', Becomes Instant Meme

How it feels when Pence touches you after you've clearly asked him not to.

