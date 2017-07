Fortes averses en Chine: plus de 80 personnes mortes ou disparues

© AFP 2017 Philippe Lopez De violentes inondations au Japon font 20 morts

28 personnes pourraient se trouver sous les décombres suite à des glissements de terrain dans la province du Hunan, dans le sud-est de la Chine. En outre, 13 ont été emportées par les eaux, 22 sont mortes lors de l'effondrement de bâtiments, 4 se sont noyées, et 16 sont mortes pour d'autres raisons ou seraient disparues, a informé l'agence Chine nouvelle faisant référence aux autorités locales.

Les pluies torrentielles qui ont commencé le 22 juin ont touché plus de 12 millions d'habitants de la Chine, a noté l'agence, en indiquant que plus de 1,6 millions de personnes avaient été évacuées et que près de 470.000 avaient besoin d'une aide urgente.

83 dead or missing after heavy downpour hits central China's Hunan, with 12 mln people affected https://t.co/GO7dilWmaw pic.twitter.com/kEioNMzSVz — China Xinhua News (@XHNews) 9 июля 2017 г.

Chine: 44 morts ou disparus dans des inondations dans un district au Hunan https://t.co/SLtRmDVwWE pic.twitter.com/ix3bd056A7 — Chine Nouvelle (@XHChineNouvelle) 8 июля 2017 г.

La catastrophe naturelle a détruit 53.000 maisons et a endommagé au moins encore 350.000 constructions.

Pluies diluviennes en Chine: 27 morts, 08 disparus,964,600 déplacés dans la région du Hunan. pic.twitter.com/2gklpcvg5Z — Cissko News (@Badciss) 4 juillet 2017

​Plus de 52.000 militaires, policiers et sauveteurs étaient impliqués dans les opérations de sauvetage.