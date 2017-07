Un délai impardonnable: ayant été servi en retard, un Indien abat sa femme

La police de la ville de Ghaziabad, située à proximité immédiate de la capitale New Delhi, a arrêté un homme de 60 ans qui a tiré sur sa femme parce qu'elle a mis du temps à lui servir son repas.

© Photo. Warren Goldswain Il faut une loi sur la protection des femmes contre la violence!

Le meurtrier, Ashok Kumar, est rentré chez lui samedi dernier ivre et a commencé à se disputer avec son épouse. Sa femme, Sunaina Kumar, âgée de 55 ans, était triste et voulait discuter de la dépendance à l'alcool de son mari, mais il a exigé qu'elle lui serve à manger. En colère à cause du retard et il lui a tiré dessus, relate Rupesh Singh, officier de police de la ville de Ghaziabad, cité par la chaîne de télévision britannique BBC.

Sunaina a été emmenée à l'hôpital blessée par balle à la tête mais est décédée avant d'arriver dans l'établissement de santé. Ashok Kumar buvait en permanence. Il a avoué le meurtre et dit regretter son geste.