Attaque sous-marine: un requin-bouledogue mord un nudiste en Floride

Le moment de repos calme de cet homme sur une plage nudiste, située non loin de la ville américaine de Miami Beach, en Floride, s'est terminé par de graves blessures, a signalé le Miami Herald . Elvin Lanza était en train de nager le long des côtes alors qu'une menace silencieuse s'approchait de lui depuis les profondeurs.

Un secouriste, qui était en service sur la plage, a remarqué le requin qui mesurait entre 1,2 et 1,5 mètres se diriger vers un groupe de nageurs et l'a suivi en scooter des mers. Pour prévenir les nageurs et d'autres vacanciers, il a sifflé. Elvin Lanza, âgé de 44 ans, a changé de direction pour nager vers la côte, mais le requin l'a rattrapé et a saisi ses pieds. L'homme a essayé de le frapper, mais en vain.

Les sauveteurs ont tiré le blessé hors de l'eau et lui ont dispensé les premiers secours. Par la suite, l'homme a été transporté à l'hôpital avec des blessures graves aux jambes pour s'y faire opérer. Après l'opération, sa vie était hors de danger.

Selon des témoins, le requin en question était un requin-bouledogue. Cette espèce de requins est répandue dans les eaux tropicales et subtropicales. Ils sont très agressifs et constituent une menace sérieuse pour l'homme.

Le comté de Miami-Dade où l'attaque est survenue a vécu déjà une quinzaine d'évènements similaires, a précisé l'édition. En outre, il n'est pas exclu que le poisson ait été accidentellement provoqué par un coup de sifflet du sauveteur, d'après un expert interrogé par le Miami Herald.

Auparavant, un Américain a été attaqué en juin pendant une séance de pêche sous-marine par un requin dans les eaux du golfe du Mexique, près de la Floride. L'homme est resté en vie mais a perdu un litre de sang.