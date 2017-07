Dis-moi ton métier et je te dirai… à quel point tu es psychopathe

Des criminalistes ont déterminé les traits psychologiques caractéristiques des psychopathes, mais ils ont également désigné les professions auxquelles se consacrent le plus souvent ces personnes.

Les principales qualités d'un psychopathe sont la fausseté pathologique, l'absence d'empathie et le charme superficiel.

Ce sont des qualités qu'ils acquièrent ou qu'ils utilisent dans leur travail. Ainsi, on trouve apparemment le plus grand nombre de psychopathes parmi les directeurs généraux, les chirurgiens et les hommes d'affaires.

Il est à noter cependant que ce ne sont pas tous les psychopathes qui se risqueront à commettre un meurtre.

Les tueurs en série sont plus souvent des hommes et non des femmes. Car le motif de ces crimes est d'ordre sexuel.

Au contraire des femmes psychopathes, les hommes choisissent leurs victimes parmi des inconnues. Les femmes sont le plus souvent motivées par l'intérêt financier.

Faites attention à vos collègues, n'y aurait-il pas parmi eux un psychopathe qui manque d'empathie, par hasard?