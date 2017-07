Le premier hôtel pour faire la sieste ouvre ses portes en Espagne

Avec le rythme de la vie quotidienne, de moins en moins d'Espagnols peuvent se permettre de se livrer aux petits plaisirs de la vie, y compris de la traditionnelle sieste. Pour renouer avec cette tradition et réaliser une belle affaire commerciale, un hôtel spécialisé a été ouvert à Madrid.

«Les hôtels de ce genre existent déjà à Tokyo, New-York, Bruxelles et dans d'autres villes. Néanmoins, il n'y en a jamais eu en Espagne, alors que tout le monde sait que l'Espagne est le pays de la sieste», explique à Sputnik un employé de ce mini-hôtel, Johan Grillo.

Doté de sept chambres avec des lits simples et doubles, des fauteuils confortables et une zone VIP, cet hôtel est prêt à accueillir ses visiteurs pour une somme assez modeste. Ainsi, une heure de sommeil dans un fauteuil vous coûterait 3 euros tandis que pour avoir une chambre pour vous tout seul il faudra débourser 14 euros pour 60 minutes.

«Les gens viennent chez nous régulièrement, ils veulent se reposer, oublier le stress du travail ou se détendre. Il y en a aussi ceux qui viennent pour travailler en silence», relate Johan, ajoutant que «les couples ne sont pas admis dans cet hôtel car le principe de base est surtout le silence».

Les visiteurs peuvent rester à l'hôtel autant qu'ils le souhaitant pour une durée minimale de 30 minutes, tandis que le forfait se compte par minute.Néanmoins, ce projet pourrait rencontrer certaines difficultés liées au programme économique du gouvernement, notamment en ce qui concerne la réduction du temps attribué au repas de midi.

Ainsi, les autorités locales envisagent de revoir les horaires des employés pour trouver «une formule» permettant de «mieux concilier le travail et la vie de famille».

La sieste est un temps de repos pris au cours de la journée, le plus souvent après le déjeuner, entre 12h et 15h. Elle concerne plutôt les pays avec un climat chaud. Sa durée peut aller de quelques minutes à quelques heures. La sieste ferait partie du patrimoine génétique de l'être humain et devrait être programmée au moment où la fatigue apparaît et où l'attention diminue.