Sommeil spatial: des Chinois dorment dans des lits capsules au bureau

Une nouveauté pour les bureaux chinois: des lits capsules où les employés fatigués peuvent faire un petit somme, lit-on dans le South China Morning Post. Pour se reposer dans un hôtel capsule durant une demi-heure, il suffit de débourser 10 yuans (environ 1,3 euros).

Ces capsules, qui ressemblent à des vaisseaux spatiaux, ont été élaborées par la start-up chinoise Xiangshui Space, siégeant à Pékin. L'entreprise a ouvert 15 hôtels capsules dans des bureaux et des cybercafés depuis mi-mai, date de lancement du projet.

Pour se servir de ces lits innovants, les consommateurs doivent télécharger une application spéciale et s'enregistrer sur le réseau social WeChat. Les paiements sont également réalisés à travers l'application.

Les prix pour une «dose» de sommeil varient: durant les «heures de pointe» pour les employés de bureau (entre 11h00 et 14h00), les premières 30 minutes coûtent 10 yuans, puis 0,33 yuan par minute. Le reste du temps, le tarif est de six yuans pour les 30 premières minutes, puis 0,33 yuan par minute.

Le linge de lit jetable, les couvertures, les taies d'oreiller et les bouchons d'oreille sont proposés aux clients. Des contrôles de routine sont réalisés tous les jours, et toute personne qui cause des problèmes se voit inscrite sur une liste noire.