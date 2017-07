Conseiller de Poutine: le réchauffement en Arctique crée de plus en plus de risques

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Poutine compte sur de nouveaux projets de grande ampleur en Arctique

Si le réchauffement climatique se fait sentir sur l'ensemble du globe, c'est en Arctique que ce phénomène est particulières dangereux. Se rétractant à une vitesse inquiétante, l'épaisse couche de glace qui couvre cette région fait apparaître de nouvelles anomalies naturelles exposant à des risques pour les avions qui s'aventureraient dans cette région.

«Malheureusement, les menaces naturelles en Arctique vont croissant», a constaté Alexandre BedritskiÏ, conseiller de Vladimir Poutine pour le climat, ajoutant que de nouveaux phénomènes météorologiques pourraient s'avérer dangereux pour l'aviation.

© Sputnik. Vera Kostamo Extraire le pétrole en Arctique? La Russie a une recette innovante

«Afin de limiter ces risques, il faudrait posséder non seulement l'aviation traditionnelle, mais aussi l'aviation sans pilote, à savoir des écranoplanes. Ils sont en mesure d'opérer dans différentes conditions météorologiques», a-t-il poursuivi, intervenant lors du forum du ministère russe des Situations d'urgence.

Cette déclaration intervient quelques jours après qu'un iceberg de mille milliards de tonnes, l'un des plus gros jamais vus, s'est détaché du continent Antarctique.

Selon les chercheurs, le détachement de cet iceberg a réduit de plus de 12% le volume de la plate-forme de glace Larsen C et le paysage de la péninsule antarctique a changé pour toujours.