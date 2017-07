Les produits Made in China fascinent le monde

Les fabricants chinois gagnent de plus en plus en popularité grâce à leur réputation ainsi qu’à leurs produits de bonne qualité et de haute technologie. De plus, les produits chinois coûtent souvent beaucoup moins cher.

De plus en plus de gens apprécient les fonctionnalités des biens chinois. Par exemple, une pelle polyvalente fabriquée en Chine est devenue un produit très populaire après qu'une vidéo démontrant sa singularité et sa solidité est apparue sur la Toile.

Plus de 2,5 millions d'internautes ont regardé la vidéo de ce bien unique et ont admiré le fait qu'avant son apparition sur le marché, la pelle a dû passer par 268 processus et 48 contrôles d'inspection de qualité. Il a jusqu'à 18 fonctionnalités dont: couper, scier, creuser et serrer.

Un article du célèbre site consacré aux nouvelles technologies Gizmodo a même été intitulé «Les pelles militaires chinoises font honte aux couteaux de l'armée suisse».

Un couteau chinois est aussi devenu un produit viral, grâce à des acheteurs, pour sa lame indestructible. Il peut couper le bois de chauffage, découpez de la tôle de fer et même transpercer des briques. De plus, le prix de l'étonnant couteau n'est que de 14 euros.

Des appareils aériens sans pilote produits en Chine se sont aussi très bien exportés dans le monde. Le drone Wing-Loong a été vendu à l'Arabie saoudite, à l'Égypte et au Nigeria. En outre, le drone civil, Phantom 2 Vision +, produit par le leader de l'industrie basée à Shenzhen, DJI, a été classé troisième parmi les 10 premiers produits technologiques évalués par le Time Magazine.

© AP Photo/ Mark Schiefelbein Son smartphone «made in China» prend une balle à sa place et lui sauve la vie

Et si on se souvient d'un évènement survenu en 2016 où un homme a été sauvé par son téléphone portable Huawei P8. Un Sud-Africain a survécu à un vol à main armée au Cap, après que son smartphone Huawei P8, dans sa poche de revers, a pris une balle pour lui!

Donc, il faut admettre que les produits Made in China ne sont plus des fabrications bon marché. Grâce à leur bonne qualité et à leur prix raisonnable des biens chinois deviennent les plus fréquemment demandés dans le monde entier.