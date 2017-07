L’ombre d’une planète naine «capturée» par la NASA sur la surface de la Terre

L’équipe de la sonde New Horizons a obtenu les premières images de l'ombre de la planète naine 2014 MU69, le prochain objectif de cette mission de la NASA.

Les premières preuves de l'existence de la planète naine située à 6,5 milliards de kilomètres de la Terre ont été obtenues par des scientifiques de la NASA. Des chercheurs ont capturé l'ombre de 2014 U69 pour la première fois en utilisant des télescopes en Argentine.

«Au total, nous avons passé environ six mois pour remédier à ce problème en combinant les efforts de trois observatoires spatiaux, de 24 télescopes terrestres mobiles et de l'Observatoire stratosphérique pour l'astronomie infrarouge (SOFIA). Nous avons réussi pour la première fois à mesurer avec précision la forme et les dimensions de 2014 MU69, dont nous commencerons l'étude dans 17 mois. Maintenant, nous savons que New Horizons arrivera à bout de sa mission», a déclaré Alan Stern, chef de la mission.

New Horizons Captures New Data on Kuiper Belt Object 2014 MU69

M.Stern et ses collègues ont effectué des observations de 2014 MU69, ayant placé des télescopes mobiles plus puissants au sud de l'Argentine, où, comme le montrent les calculs des astronomes, devait tomber, lundi 17 juillet, l'ombre de 2014 MU69. En conséquence, ils ont pu voir une planète naine qui obstruait la lumière des étoiles lointaines et obtenir une photo de son ombre sur la surface de la Terre.

L'analyse préliminaire des données montre que 2014 MU69 existe et qu'il est un seul corps céleste. Il faudra quelques semaines pour recueillir une analyse complète des images. Les scientifiques espèrent, en outre, présenter au public les premières données sur les propriétés physiques de 2014 MU69 dans un proche avenir.

À ce jour, New Horizons est à mi-chemin entre Pluton et 2014 MU69, mais les chercheurs se préparent déjà pour le «rendez-vous» de la sonde avec la planète en l'étudiant avec des télescopes terrestres et spatiaux.