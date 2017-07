Amateurs de sensations fortes, le pont suspendu le plus long du monde est en Suisse

Le plus long pont suspendu du monde est désormais accessible aux piétons dans le canton suisse du Valais. Long de 494 mètres, large de 65 centimètres, le pont de Randa est suspendu à une hauteur de 80 mètres. Frisson indescriptible garanti au-dessus du gouffre.

Dans le Valais, l'inauguration du plus long pont suspendu du monde fera le bonheur non seulement des amateurs de sensations fortes, mais aussi des touristes qui veulent admirer la beauté des paysages alpins. L'ouvrage, construit en deux mois et demi, est ouvert au public depuis ce samedi. Le pont se trouve sur la voie européenne de randonnée menant de Grächen à Zermatt, indique le portail 20 Minuten.

La passerelle est réservée aux randonneurs qui ne connaissent pas le vertige. Il ne faudra pas s'y engager en cas d'orage, car il y a des risques liés à la foudre, note le portail.

Le coût de la construction de ce pont a s'élève à environ 730,000 francs suisses (638,000 milles d'euros). Il a été financé principalement par des sponsors privés.