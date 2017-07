14 personnes tuées par la foudre en Inde

La foudre a fait au moins 14 morts et 6 blessés dans l'État indien d'Orissa, annonce le journal Odisha Sun Times.

Une tempête puissante s'est abattue dimanche sur le littoral nord-est de l'État. Le plus grand nombre de victimes a été enregistré dans le district de Bhadrak, où la foudre a fait cinq morts. Dans les districts de Balasore et de Kendrapara, six personnes ont trouvé la mort, foudroyées. Des victimes ont été également enregistrées dans les districts de Banspal, de Sundargarh et d'Angul.

© AFP 2017 Dibyangshu Sarkar Inondations en Inde: près de 600 victimes depuis le début de 2017

Des centaines de personnes meurent de la foudre chaque année en Inde. La plupart des sinistres ont lieu pendant la saison des moussons (mai-septembre).

Les inondations sont les catastrophes naturelles les plus dangereuses en Inde, causant le plus de dégâts et de victimes. Ainsi, selon le Département météorologique indien, en 2016, près de 1.600 personnes ont été victimes de catastrophes naturelles et de conditions météorologiques critiques.

La majorité des victimes, près de 700 personnes, ont trouvé la mort à cause de la canicule qui s'installe en Inde chaque année entre avril et juin.

Deuxième facteur le plus mortel pour cette même année, les inondations provoquées par les pluies ont fait près de 475 victimes. 415 personnes ont perdu la vie en 2016 à cause de la foudre lors des saisons des moussons et des saisons qui les précèdent.