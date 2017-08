Cet ours croyait avoir un combat facile contre un vieillard de 68 ans… grave erreur

Grâce à sa maîtrise du karaté, un Japonais sexagénaire a su se défendre contre un ours qui l’a agressé dans son potager.

Hirohito Miyagawa, âgé de 68 ans, fait activement du karaté et dirige un dojo à Fuefuki, dans la préfecture de Yamanashi, au Japon. Il travaillait dans son potager, dans les montagnes, au moment où un ours s'est jeté sur lui.

L'homme ne s'est pas effrayé et a riposté plusieurs fois à coups de pied en utilisant des techniques de karaté, informe la chaîne Fuji.

«J'ai senti une présence derrière moi, et quand je me suis retourné, j'ai vu un ours. Il était sur ses pattes arrières, prêt à m'attaquer. D'abord, je lui ai donné un coup de pied dans l'abdomen, après je l'ai frappé à la poitrine, cela l'a affecté puis il a baissé la tête. Je lui ai ensuite donné encore un coup de pied. L'ours s'est enfui dans les montagnes», a raconté M.Miyagawa.

Cependant, l'animal a griffé le Japonais, or les blessures n'étaient pas si graves.

Fin juillet, la préfecture de Yamanashi avait déjà reçu 83 appels concernant des ours aperçus dans la région. La police locale attire l'attention des résidents sur la nécessité de rester prudent.