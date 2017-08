Une coalition contre les bases militaires US à l’étranger créée aux Etats-Unis

Plusieurs ONG américaines liées au courant pacifiste viennent de former une coalition contre les bases américaines à l'étranger, qui représentent selon eux des «moyens de domination impérialiste globale» sans lien avec la sécurité des États-Unis en tant que telle, a déclaré la nouvelle organisation dans un communiqué publié sur son site officiel.

La coalition a été créée sous l'initiative de l'United National Antiwar Coalition (UNAC), épaulée par d'autres ONG pacifistes, notamment l'US Peace Council et les Veterans for Peace.

D'après le communiqué, le principal objectif de la coalition consiste à «sensibiliser davantage le public à ce problème et à organiser une résistance pacifique contre les bases américaines à l'étranger».

«Les bases américaines à l'étranger constituent les principaux leviers de domination impérialiste globale et infligent des dommages à l'environnement en raison des guerres, de l'agression et de l'occupation. La fermeture des bases américaines à l'étranger est l'un des premiers pas à entreprendre sur la voie d'un monde stable et équitable», lit-on dans le communiqué.

«Les bases en question n'ont rien à voir avec la sécurité nationale des États-Unis ou avec la sécurité internationale. […] Il s'agit d'une ingérence militaire des États-Unis dans les affaires intérieures de pays souverains dans les intérêts économiques, politiques et militaires de l'élite dirigeante américaine», conclut le communiqué.