Il sacrifie sa carrière de footballeur pour sauver la vie de son neveu

Alejandro Benítez, un footballeur argentin de la province d'Entre Rios, a abandonné sa carrière sportive pour subir une opération et donner une partie de son foie à son neveu, dont la vie était en danger. Dans une interview à Sputnik, le héros a expliqué les motifs de ce geste courageux et altruiste.

Alejandro Benítez, âgé de 30, habite la ville de Larroque dans la province argentine d'Entre Rios. Le défenseur du club de football Central, qui participe aux tournois de niveau C, est devenu célèbre non grâce à ses talents de footballeur, mais grâce à un geste altruiste que peu de gens auraient pu faire à sa place. Quand il a appris que Milo, son neveu de six mois, risquait de mourir s'il ne recevait pas une greffe de foie, il n'a pas hésité une seconde avant de proposer le sien.

Cette histoire dramatique a commencé quand, des médecins ont diagnostiqué chez le bébé un blocage des routes qui relient la vésicule biliaire au foie. L'intervention chirurgicale n'a donné aucun résultat et le foie du bébé a arrêté de fonctionner.

«Le seul moyen de sauver la vie d'enfant était de lui transplanter un foie d'une personne morte ou vivante», explique le footballeur dans l'interview à Sputnik.

La mère de Milo, donatrice potentielle, ne pouvait pas subir l'opération à cause de son état de santé. Le père non plus, car son sang n'était pas compatible. Dans cette situation, l'oncle était la seule personne qui pouvait aider Milo.

«Je n'ai pas hésité une seconde, parce que le bébé était déjà très épuisé. Il avait un ventre vert et gonflé. L'opération aurait dû être faite avant l'âge de neuf mois», a précisé Alejandro.

Face à cette question de vie ou de mort, le jeune footballeur a renoncé à sa carrière sportive et ne le regrette pas, car l'enfant a été sauvé.

«Milo est en bonne santé à présent, sa famille vit non loin de l'hôpital. Il a été libéré, mais on le surveille, parce que les médecins ont abaissé se défenses immunitaires pour que le corps ne rejette pas l'organe transplanté. Il est hors de danger. Il est presque devenu un enfant normal», a déclaré l'oncle.

L'histoire d'Alejandro Benítez est connue dans toute l'Amérique latine, pourtant le héros ne cherche pas la gloire et souhaite seulement que son geste puisse sensibiliser les gens au don d'organes, car selon lui, il suffit parfois «donner un petit peu pour sauver la vie d'un autre».